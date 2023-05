Utilizzare animali vivi come richiamo di caccia può costare il carcere di Pietro Alessio Palumbo

La Suprema Corte ha puntualizzato che è una sevizia la detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggi

Nella vicenda trattata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.15453/2023 il ricorrente aveva esposto cinque uccelli custoditi in gabbiette nei pressi del capanno da caccia. Gli animaletti in questione non erano in condizione di volare, ed erano destinati ad essere utilizzati come richiami vivi. Secondo la difesa di parte benché la detenzione in gabbia della particolare specie di uccelli a fini di richiamo fosse pratica vietata, ciò, tuttavia, non costituiva una forma di custodia insopportabile...