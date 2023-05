Vacanze con i figli: per concordare tempi e mete c’è il piano genitoriale di Selene Pascasi

Per i genitori divisi, le vacanze con i figli rischiano di generare scontri. Tra i motivi, la destinazione scelta, i tempi, le spese. Per dirimere i conflitti è sempre possibile rivolgersi al giudice, le cui decisioni devono essere guidate dal rispetto dell’interesse dei minori (Cassazione 6802/2023). Ma è preferibile approdare in tribunale solo in casi estremi. Per evitarlo, è bene creare le condizioni per prevenire gli scontri fra ex, stilando dettagliati piani genitoriali che regolino il più possibile...