Valentino Biasi nuovo Salary Partner di De Luca & Partners

Prosegue il percorso di rafforzamento della governance dello Studio









De Luca & Partners – Avvocati Giuslavoristi annuncia la nomina dell'avvocato Valentino Biasi a Salary Partner dello Studio

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento della governance che De Luca & Partners sta portando avanti ormai da molti anni, premiando la crescita professionale dei collaboratori secondo un consolidato percorso meritocratico.

La capacità di attrazione dei talenti e il riconoscimento di De Luca & Partners tra i migliori studi legali del diritto del lavoro (cfr Chambers & Partners, Legal 500 e Sole 24 Ore) sono la conferma della solida reputazione di cui gode lo Studio.

Entrato in De Luca & Partners nel 2008, Valentino Biasi conta su una esperienza di quasi vent'anni nel diritto del lavoro, grazie all'attività di assistenza svolta con continuità per aziende italiane e internazionali, in tutte le fasi della gestione dei rapporti di lavoro.

In particolare, l'avvocato Biasi ha maturato una profonda conoscenza dei processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, con un focus sulle trattative sindacali nell'ambito delle procedure di licenziamento collettivo, operazioni straordinarie e trasferimenti collettivi, e sugli aspetti giuslavoristici delle operazioni straordinarie, oltre ad aver sviluppato una particolare competenza nel diritto di agenzia.

"Siamo orgogliosi di poter annunciare la nomina del nostro sesto socio quale ulteriore testimonianza del percorso di evoluzione di De Luca & Partners da originario studio "familiare", sottolinea Vittorio De Luca, Managing Partner di De Luca & Partners. "La promozione dell'avvocato Biasi, talento che si è formato nello Studio, incarna bene la logica di pluralità e partecipazione che vogliamo perseguire", conclude Vittorio De Luca.