Valutazione della natura commerciale o meno dell’attività dell’ente ed effetti giuridici

Impresa – Imprenditore – Statuto di imprenditore commerciale – Ente – Applicabilità – Presupposti – Fattispecie in tema di ONLUS

Ai fini dell’applicabilità dello statuto di imprenditore commerciale ad un ente, rileva solo che l’ente medesimo svolga in concreto, in via esclusiva o prevalente, attività di impresa commerciale, e ciò anche quando la stessa sia finalizzata al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali altruistici, in quanto il fine altruistico (inteso come destinazione dei proventi...