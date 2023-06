Vietato divulgare su Facebook messaggi razzisti ed ostili verso alcune etnie di Pietro Alessio Palumbo









Con la recente ordinanza n.14836/2023 la Corte di cassazione ha chiarito che la denigrazione, la molestia lesiva della dignità della persona, che le norme comunitarie e nazionali vogliono prevenire ed evitare, non coincide solo con comportamenti “razzisti” ossia di disprezzo verso l'appartenenza ad una etnia in quanto tale, ma comprende e tutela anche le ipotesi in cui si ipotizzi che tutti gli appartenenti ad una determinata etnia, in quanto tali, siano più inclini a commettere reati; ovvero a tenere...