Vincolo di destinazione in perpetuo di locale adibito ad alloggio del portiere

Contratto di locazione - Locali del condominio adibiti ad alloggio del portiere - Art. 1177 c.c.- Vincolo di destinazione - Obbligazione propter rem

Il negozio con cui, successivamente alla costituzione del condominio, si imprime ad un immobile, ab origine di proprietà di uno dei condomini, il vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere, non è sussumibile nella categoria delle obbligazioni propter rem, difettando il requisito della tipicità, giacché non esiste una disposizione...