Violazione di domicilio e titolarità dello jus excludendi

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Delitti contro l’inviolabilità del domicilio - Violazione di domicilio - Titolarità dello jus excludendi - Componenti della famiglia e conviventi - Spettanza

In tema di configurabilità del reato di violazione di domicilio, tutti i conviventi (i membri della famiglia e gli stessi ospiti) sono titolari dello jus prohibendi, per cui il consenso di uno non può prevalere sul dissenso degli altri, spettando il diritto all’inviolabilità...