Welfare, smart working, premialità, le nuove frontiere della sostenibilità aziendale

Lo smart working, le misure di welfare, le premialità rappresentano strumenti di sostenibilità aziendale? Quali sono i profili di sostenibilità insiti nel ricorso allo smart working? Come si considerano le prestazioni di welfare aziendale e come rilevano le premialità per i lavoratori?

Lo smart working, le misure di welfare, le premialità, il contributo del lavoro alla crescita e alla sostenibilità rappresentano, senza dubbio, alcuni tra gli argomenti più ricorrenti nell’attuale dibattito pubblico...