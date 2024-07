WFW assiste Belenergia in un aumento di capitale da 190 milioni

Eugenio Tranchino, Arianna Neri, Giovanni Benedetto, Francesco Vanzaghi

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Belenergia S.p.A. (“Belenergia”) nella sottoscrizione, da parte di For Talent Transmission SAS (“FT”), attraverso una holding belga di nuova costituzione, e Infragreen V S.L.P. (“Infragreen V”), di un aumento di capitale di Belenergia per un importo complessivo di 190 milioni di euro.

L’investimento è finalizzato allo sviluppo della pipeline di progetti rinnovabili di Belenergia e al rafforzamento della sua posizione nel mercato dell’energia verde in Italia e in Europa.

L’assistenza ha riguardato tutti gli aspetti dell’operazione, tra cui il processo di vendor due diligence, l’analisi antitrust e fiscale, la negoziazione dell’accordo di investimento e dei nuovi patti parasociali, nonché di tutti gli accordi ancillari.

Il team multidisciplinare e internazionale di WFW Energy che ha assistito Belenergia è stato guidato dal Managing Partner Eugenio Tranchino, coadiuvato dalla Counsel Arianna Neri, dal Senior Associate Giovanni Benedetto e dagli Associate Francesco Vanzaghi e Sonia Basso. Il Senior Associate Alfredo Guacci Esposito e l’Associate Marianna Telesca hanno prestato consulenza in materia di diritto tributario. Gli aspetti di diritto francese sono stati curati dal Partner di diritto societario di Parigi Guillaume Pouyet e dall’Associate Mohamed Douib.

Jones Day ha agito in qualità di consulente legale e fiscale di FT con un team composto dai partner David Swinburne, Thomas de Muynck, Francesca Ravallese ed Emmanuel de la Rochethulon, con il supporto degli Associate Léon K. Bousset, Guylian-Antoine Bouffioux e Leone Momigliano. Linklaters ha assistito Infragreen con un team composto dai Partner Bruno Derieux, Edouard Chapellier e Roberto Egori, coadiuvati dai Managing Associate Aubry Lémeret e Alessandro Gemmo, e dagli Associate Anisah Inoussa, Filippo Maria Linzi e Maddalena Vallino. Ooslo ha agito in qualità di consulente legale dell’azionista Mid Infra S.L.P. con il Partner Edouard Waels e l’Associate Florian Landry.

Liedekerke ha agito in qualità di consulente legale per gli aspetti di diritto belga con il partner Damien Conem, i Counsel Céline Tallier e Jasper Bossuyt e l’Associate Pauline Deltour.

Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario con un team composto da Thomas Picard, Thomas Guillaume, Xavier Boyer e Lamiae Baaki.

L’Avv. Tranchino ha commentato: “Siamo lieti di aver assistito il nostro storico cliente Belenergia in uno dei più grandi aumenti di capitale in Italia di un IPP energy. Questo investimento rappresenta un passo significativo per il mercato energetico italiano e conferma il continuo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese”.