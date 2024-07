WFW assiste Smart Energies nella raccolta fondi da 87 milioni di euro

Tiziana Manenti, Antimo Rocco Nersita

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Smart Energies, produttore di energia specializzato nello sviluppo di progetti solari, in una raccolta fondi da 87 milioni di euro da parte degli investitori Plenium Partners e SWEN Capital Partners per accelerare la diffusione di progetti solari su tetto, parcheggi e piccoli impianti a terra in Europa.

Plenium Partners, tramite il suo fondo Ecualia Capital, e SWEN Capital Partners, tramite il suo fondo SWEN Impact Fund for Transition dedicato agli investimenti nelle energie rinnovabili, si uniscono agli azionisti storici di Smart Energies e a RGREEN INVEST, già azionista dal 2022.

WFW ha assistito Smart Energies con un team multidisciplinare e internazionale composto per l’Italia dalla Partner Tiziana Manenti, assistita dal Senior Associate Anthony Bellacci e dagli Associate Antimo Rocco Nersita, Marco Iannotti e Francesco Vanzaghi per gli aspetti di diritto amministrativo societario.

La consulenza in materia di diritto francese è stata fornita dal Partner di diritto amministrativo e regolamentare Laurent Battoue e dal Partner corporate Thomas Rabain, assistiti dal Counsel Antoine Bois-Minot e dagli Associati Juliana Brandao-Marques e Catherine Masquelet per gli aspetti di diritto pubblico, nonché dal Senior Associate Pierre Chipaux e dagli Associati Lucile Mazoué e Chloé Léonard per gli aspetti di diritto societario. Il Partner Laurence Martinez-Bellet e gli associati Simon Allain e Chloé Moriceau hanno curato gli aspetti di diritto finanziario.

La consulenza in materia di diritto greco è stata fornita dalle Senior Associate Vasso Koumpli e Georgia Mathiopoulou e dagli Associate Iliana Tsetsa, Katerina Maria, Anthi Antonakou e Alexia Zeriti per gli aspetti di diritto regolamentare, societario e finanziario.