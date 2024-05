WFW promuove Arianna Neri come Counsel nella sede di Roma

Arianna Neri

Watson Farley & Williams (“WFW”) annuncia la promozione dell’Avv. Arianna Neri a Counsel della sede di Roma.

Qualificata come avvocato in Italia e Francia, l’Avv. Neri si occupa prevalentemente di M&A, contrattualistica commerciale e risoluzione delle controversie, con particolare riferimento ai settori dell’energia, biotech, tecnologie emergenti, compresa l’intelligenza artificiale. Svolge, inoltre, attività di mentoring per start-up all’interno di programmi predisposti da incubatori e università italiane.

L’Avv. Tranchino, Managing Partner di WFW in Italia, ha commentato: “La nomina di Arianna conferma l’impegno del nostro Studio a premiare i professionisti più brillanti e a valorizzarne l’expertise sia a livello locale che transfrontaliero.”

Oltre all’Avv. Neri, WFW ha promosso a Counsel altri 7 professionisti a livello internazionale, tra cui: Nerina Erasmus (Corporate - Londra), Valentina Keys (Ambiente, Salute e Sicurezza - Londra), Jan Mommsen (Asset & Structured Finance, Marittimo - Amburgo), Tram Nguyen (Projects, Energia e Infrastrutture - Hanoi), Christian Orton (Assets & Structured Finance, Aviation ed Energia - Tokyo), Sylvia Shi (Dispute Resolution, Marittimo - Hong Kong) e Charlotte Williams (Real Estate, Energia - Londra).