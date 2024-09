White & Case e A&O Shearman nel prestito obbligazionario High Yigh Yield da €500 milioni di international Game Technology PLC

Michael Immordino, Evgeny Scirtò Ostrovskiy, Alessandra Pala

Lo Studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito International Game Technology PLC (“IGT”), leader globale nella fornitura di soluzioni per lotterie a livello mondiale, nell’emissione high yield di un prestito obbligazionario senior da €500 milioni con cedola 4.250%, emesso da IGT Lottery Holdings B.V., una società interamente controllata da IGT, e garantito su base senior da IGT e da alcune delle sue società interamente controllate. Le obbligazioni, emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del Securities Act, sono quotate sul listino ufficiale di Euronext Dublin e ammesse alla negoziazione sul Global Exchange Market di Euronext Dublin.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets dell’operazione è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), James Greene (Londra) e Evgeny Scirtò Ostrovskiy (Milano e Londra) e ha incluso l’associate Pietro Bancalari (Londra e Milano), Lorenza Fici, Noemi Stimamiglio e Alessio Marano (tutti di Milano). Il team che ha prestato assistenza per gli aspetti di debt finance ha compreso il partner Stefano Bellani e gli associate Da Sol Choi e Lorenzo Suzzi (tutti di Milano).

Il team che ha assistito sugli aspetti di diritto tedesco della transazione ha incluso il partner Sebastian Schrag, il local partner Daniel Rogits, il senior transaction lawyer Alexander Hansen Diaz e la portfolio lawyer Giulia-Francesca Meyer (tutti dell’ufficio di Francoforte). Il socio Anthony Tama (Londra) e l’associate Bettina de Catalogne (Parigi) hanno prestato assistenza in merito agli aspetti della transazione legati al diritto dello stato di New York.

A&O Shearman ha assistito un pool di banche internazionali, che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Initial Purchasers nell’ambito dell’emissione del prestito obbligazionario high yield.

Il team di A&O Shearman che ha assistito le banche è stato guidato in Italia dalla counsel Alessandra Pala (Roma) e dal partner Pietro Scarfone (Milano), coadiuvati dagli associate Edoardo Brugnoli (Roma), Valentina Calò, Alessia Cellucci (Milano) e dal trainee Francesco Laurenti (Roma).

Il team di A&O Shearman che ha prestato assistenza in merito ai profili di diritto dello Stato di New York dell’operazione è stato guidato dal partner Trevor Ingram, coadiuvato dalla senior associate Evangelia Andronikou e dagli associate Connor Anear, Irene Mainar Borao e Shruti Sethi (Londra), insieme al partner Thomas Mastoras (New York), assistito dall’associate Mackenzie Wigal (New York). Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dal partner Robert Burt (Londra e Milano), coadiuvato dal counsel Andrew Cook (Londra).

Il partner Thomas Neubaum, con un team composto dal senior associate Can Altan e dalle associate Anastasia-Evangelina Wiegand e Ann-Kathrin Ludwig (Francoforte), hanno fornito assistenza in relazione agli aspetti di diritto tedesco dell’operazione. Per gli aspetti di diritto olandese, sono intervenuti il partner Jonathan Heeringa insieme al counsel Tom Reutelingsperger e alla transaction executive Victoria Schepers (Amsterdam).