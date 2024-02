White & Case con Infracapital e Infravia nella vendita del terminal container livornese TDT

Leonardo Graffi, Sara Scapin

Lo Studio legale internazionale White & Case ha assistito il fondo Infracapital, il ramo di investimenti infrastrutturali di M&G Plc, e i fondi gestiti da InfraVia Capital Partners (InfraVia), società d’investimento francese indipendente, co-azionisti di Gruppo Investimenti Portuali (GIP), nella cessione del 100 percento del capitale sociale in Terminal Darsena Toscana S.r.l. (TDT) al Gruppo Grimaldi di Napoli. La cessione ha riguardato anche la partecipazione di minoranza detenuta da Giulio Schenone (tramite I.L. Investimenti S.r.l.), amministratore delegato di GIP.

TDT gestisce il principale terminal container del Porto di Livorno. Costituita nel 1997, TDT è entrata a far parte del gruppo GIP nel 2012. Infracapital e InfraVia hanno acquisito una partecipazione dell’80 percento in TDT nell’ambito dell’operazione di acquisizione di GIP nel febbraio 2017, e un’ulteriore partecipazione del 20 percento è stata acquisita nel 2018.

White & Case ha assistito Infracapital e InfraVia con un team che ha incluso il partner Leonardo Graffi e la local partner Sara Scapin (entrambi Milano) insieme agli associate Mariasole Maschio, Stefania Maracich e Alessio Marano (tutti Milano).

KPMG ha assistito il Gruppo Grimaldi in fase di acquisizione con un team multidisciplinare: Massimiliano Battaglia, Partner ed esperto del settore infrastrutturale, e Stefano Agostini, Manager, per quel che riguarda le attività di Financial Due Diligence, e Alberto Cirillo, Partner, e Valeria Virzì, Senior Manager, per quel che riguarda le attività di Legal Due Diligence e di assistenza legale per la stesura degli accordi contrattuali.

Studio Legale Stajano, Garella & Associati ha assistito le società del Gruppo Grimaldi occupandosi in particolare dei profili antitrust e dei rapporti con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché del golden power, con un team formato dai partners Prof. Ernesto Stajano e Prof. Enrico Campagnano e dalla junior associate Giulia Guidalotti.