White Lab acquisisce la maggioranza di Linset. Gli studi coinvolti

Antonio Legrottaglie, Michele Mocarelli, Daniele Bonvicini

Gli studi legali Dentons e Giovannelli e Associati hanno assistito White Lab, piattaforma italiana leader nei servizi di Testing, che ha come azionista di riferimento la holding milanese dedicata agli investimenti in private equity White Bridge Investments, nell’acquisizione di Linset, laboratorio con sede a Fano (PU), assistito da LCA Studio Legale.

Linset, che vanta oltre 10 anni di esperienza nella ricerca sui materiali compositi applicati ai settori industriale, nautico ed eolico, si unirà a Testing, Vetorix, QI Composites e Agiometrix nella business unit di White Lab specificamente dedicata ai test distruttivi e non distruttivi avanzati per i settori automotive, motorsport, aeronautico, energetico e difesa.

Grazie anche a questa operazione, White Lab, che oggi conta 17 laboratori con oltre 450 dipendenti e ha raggiunto un fatturato aggregato di oltre 60 milioni di euro, mira a diventare il punto di riferimento in Italia per i servizi di analisi e conformità.

Dentons ha curato tutti gli aspetti legali e di contrattualistica societaria, agendo con un team multidisciplinare guidato dal partner Antonio Legrottaglie e composto dall’associate Matteo Defabiani e dalla trainee Bianca Balestri, per i profili contrattuali e societari; dal partner Luca De Menech, insieme al trainee Martino Ruggiero, per gli aspetti giuslavoristici; dalla partner Ilaria Gobbato, coadiuvata dall’associate Anna Gava, per le questioni autorizzative e sanitarie.

Giovannelli e Associati ha seguito gli aspetti legali relativi al finanziamento con un team guidato dal partner Michele Mocarelli e composto dagli associate Chiara Ricchetti e Alessio Buontempo.

LCA Studio Legale ha agito con un team guidato dal partner Daniele Bonvicini, coadiuvato dal senior associate Matteo Montironi.