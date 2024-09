Withers advisor legale di Sebastian Manhart nel lancio dell’innovativa piattaforma CDRjobs

Jacopo Liguori, Tiziana Campigli

Withers, con il supporto del Partner Jacopo Liguori e della Senior IP Counsel Tiziana Campigli, ha assistito Sebastian Manhart nel lancio di CDRjobs, un’innovativa piattaforma e l’unica in grado di raccogliere tutte le offerte di lavoro nel settore della rimozione del diossido di carbonio (CDR). In un momento in cui la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbonio sono priorità globali, CDRjobs si distingue non solo per la capacità di connettere professionisti, aziende e associazioni di settore, ma anche per l’offerta di servizi a valore aggiunto come report e statistiche sul mercato di riferimento, diventando così uno strumento essenziale per supportare la crescita di questo settore strategico per la transizione ecologica.

Il team di Withers ha fornito assistenza nella predisposizione della documentazione legale, dal sito web alla contrattualistica con i partner, garantendo una solida base legale per questa piattaforma innovativa che promuove lo sviluppo di nuove competenze e opportunità nel campo della sostenibilità e della lotta contro il cambiamento climatico.