231 e “colpa di organizzazione”: la contestazione a carico dell’ente come fondamento del giusto processo de societate Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Biella rigetta la tesi che vuole far coincidere la “colpa di organizzazione” con la mancata adozione o inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione ex artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001