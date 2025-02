A NIC PR affidato il supporto all’ufficio stampa di Pininfarina per le divisioni architettura, prodotto e brand

Il Gruppo Pininfarina, icona globale dello stile italiano, ha affidato il supporto alle attività di pubbliche relazioni per le divisioni architettura, prodotto e brand a NIC PR, agenzia fondata da Paola Nicolai specializzata nell’intera filiera mondo Real Estate.

Pininfarina “muove sogni” dal 1930 ed è riconosciuta per la sua impareggiabile capacità di creare bellezza senza tempo. Attraverso un lungo processo di crescita e diversificazione, si è evoluta da azienda artigiana a gruppo di servizi internazionale con sede centrale in Italia e diversi uffici in tutto il mondo. Il Gruppo rappresenta inoltre una delle firme più prestigiose negli ambiti dell’architettura e del design di prodotto, con centinaia di progetti e decine di premi all’attivo.

NIC accompagnerà, nella comunicazione, la divisione architettura e product design del Gruppo, in un percorso di crescita con un particolare focus sul consolidamento del brand high-end a livello nazionale e internazionale.