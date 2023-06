A pm e avvocati la guida della Giustizia per scrivere gli atti di Giovanni Negri

Link utili Chiarezza e sinteticità degli atti nella riforma Cartabia Giovanni Acerboni e Maria Roberta Perugini* Norme & Tributi Plus Diritto

Non più di 25 pagine, al massimo 50.000 caratteri, numero massimo di 10 parole chiave, caratteri di 12 punti quanto a dimensione. Questi alcuni dei criteri e limiti previsti dallo schema di regolamento messo a punto dal ministero della Giustizia









Non più di 25 pagine, al massimo 50.000 caratteri, numero massimo di 10 parole chiave, caratteri di 12 punti quanto a dimensione (1,5 di interlinea e margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri). Sono queste alcuni dei criteri e limiti previsti dallo schema di regolamento messo a punto dal ministero della Giustizia per restituire sinteticità e chiarezza agli atti giudiziari nel settore civile. Il provvedimento, che entrerà in vigore a fine mese (il 30 giugno), costituisce uno degli snodi del...