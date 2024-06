A&A - Albè e Associati con Betafence per la parte labour del complesso piano di risanamento

Gabriele Gianduia e Valentina Castelli

Prosegue con successo il piano di risanamento del sito produttivo di Tortoreto di Betafence Italia S.p.A., società leader nel settore delle recinzioni e dell’animal husbandry, appartenente al Gruppo Praesidiad.

Dopo un’articolata trattativa che ha coinvolto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Abruzzo, Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e le Organizzazioni Sindacali, è stata autorizzata fino al prossimo aprile la CIGS per area complessa. Si tratta di un ammortizzatore straordinario, dedicato alle imprese operanti in un’area di crisi industriale che richiede una particolare procedura e stringenti requisiti per la sua concessione.

La CIGS si inserisce all’interno di un più ampio programma, iniziato quattro anni fa, per rendere il sito di Tortoreto un centro di eccellenza, con gli obiettivi di salvaguardare il livello occupazionale e riqualificare il personale mediante specifici interventi di politiche attive, in accordo con le Organizzazioni Sindacali.

