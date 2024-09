L'ABUSO D'UFFICIO - Abolito il reato, tutela in bilico contro l'azione illecita intenzionale

Dopo tante polemiche discussioni, è stato infine abrogato il reato di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del Cp. L'abrogazione, avvenuta con legge 9 agosto 2024 n. 114 ha riguardato il testo dell'articolo 323 del Cp, come già modificato in senso fortemente restrittivo dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.