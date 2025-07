Appalto, decadenza e prescrizione dei vizi dell’opera

LA QUESTIONE

In assenza di collaudo e accettazione formale dell’opera, è possibile far decorrere i termini di decadenza e prescrizione tesi alla denuncia dei vizi? Qual è il significato giuridico da assegnare alla consegna dell’opera: mera immissione in possesso ovvero accettazione tacita? Quale rilevanza assume la distinzione tra vizi palesi e vizi occulti ai fini dell’applicazione dell’art. 1667 c.c.? In che modo si configura l’onere probatorio della tempestività della denuncia in capo al committente?