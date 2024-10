Abusi, l'acquisizione del comune non incide sull'ipoteca iscritta prima E’ quanto consegue alla sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 3 ottobre 2024, la quale ha dichiarato non conformi alla Costituzione le norme che non fanno salva l’ipoteca qualora l’edificio abusivo sia acquisito al patrimonio del Comune nel cui territorio esso è ubicato