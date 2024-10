La confisca non pregiudica il diritto di ipoteca

La confisca edilizia non può comprimere il diritto di ipoteca se il creditore non ha responsabilità nell’abuso. Lo afferma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 160 depositata ieri e scritta da Emanuela Navarretta, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non preserva il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso, in data anteriore alla trascrizione nei registri...

