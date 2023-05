Abusiva la casetta sull’albero per i bambini, è abitabile e va demolita di Filippo Di Mauro, Guglielmo Saporito









Nemmeno una casetta per bambini, realizzata su di un albero, sfugge al controllo dell’abusivismo edilizio: soprattutto a Lavagna, dove il tronco di una palma (colpita da “punteruolo rosso”) era stato utilizzato come supporto per un ricovero in legno di 5mq.

Un’ordinanza sindacale ha equiparato l’opera ad una vera e propria costruzione, utilizzata stabilmente, non precaria, disponendone l’eliminazione; il Tar di Genova (507/2023) ha condiviso il ragionamento del sindaco, distinguendo tra precarietà...