Accesso civico: in caso di “silenzio” il ricorso cumulativo resta un’eccezione

Il ricorso cumulativo analogamente a quello collettivo è un’eccezione che come tale è da interpretarsi restrittivamente. Secondo il Tar Trieste (sentenza n.333/2023) la regola generale dell'impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall'esigenza di concentrare in un'unica analisi l'apprezzamento della correttezza dell'azione amministrativa. E solo quando...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi