Accordo Euricom-Mitsui: tutti gli advisor legali









Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Euricom, uno dei leader mondiali nel settore del riso, negli accordi vincolanti stipulati con Mitsui, assistita da Clifford Chance. In base a tali accordi Mitsui sottoscriverà interamente una nuova emissione di capitale nella società italiana. Contemporaneamente, Mitsui scambierà la sua attuale partecipazione di minoranza in Przedsiębiorstwo Rol-Ryż sp. Z o.o. ("Rol-Ryz"), acquisita nel giugno 2022, con ulteriori azioni di nuova emissione di Euricom, che di conseguenza riacquisterà la piena proprietà di Rol-Ryz. A seguito dell'operazione, Mitsui diventerà un nuovo azionista di minoranza di Euricom, che continuerà a essere controllata in via esclusiva da Bruno Sempio. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati da Trotter Studio Associato.

L'operazione è soggetta alle consuete approvazioni regolamentari e dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2023.

Il team di Freshfields era composto dal partner Luigi Verga, dalle senior associate Barbara degli Esposti e Veronica Ferro, con Domitilla d'Ambra, per gli aspetti corporate e M&A. Il partner Gian Luca Zampa, coadiuvato dall'associate Cecilia Carli, ha curato i profili antitrust.

Euricom è stato assistita per gli aspetti fiscali dell'operazione da Trotter Studio Associato, con un team formato dall'equity partner Alessandro Trotter e dal salary partner Daniele Fossati.

Galaet Limited, attraverso la controllata Galaet B.V., ha agito in qualità di consulente finanziario dell'operazione.

Clifford Chance ha agito come consulente legale per Mitsui con un team composto dal partner Umberto Penco Salvi, dal counsel Francesca Casini, dal senior associate Elisa Ielpo e dall'associate Shirin Niazi, coadiuvati da Francesco Straface.

KPMG ha seguito gli aspetti di due diligence per Mitsui.