Legance e MCDermott nel finanziamento a Starhotels Legance ha assistito Starhotels S.p.A., operatore leader nel settore dell’hotellerie, nella negoziazione e sottoscrizione di un contratto di finanziamento in pool per euro 350 milioni, volto a dotare la società delle risorse finanziarie necessarie, tra l’altro, al fine di rimborsare parte dell’indebitamento finanziario in essere, nonché di acquisire nuove strutture e stipulare nuovi contratti di gestione (lease & management).