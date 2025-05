Andersen: Nicola Laurenzano nuovo partner del dipartimento Tax Controversy & Dispute Resolution

Nicola Laurenzano

Nicola Laurenzano entra in Andersen in qualità di salary partner e si unisce al dipartimento di Tax Controversy & Dispute Resolution. Dottore commercialista con consolidata esperienza nella difesa tributaria del contribuente, Laurenzano ha maturato un percorso professionale articolato nel contenzioso tributario e nella consulenza fiscale a favore di gruppi multinazionali e società di capitali.

Specializzato nella gestione delle controversie in materia fiscale – dalla fase di controllo e verifica fiscale fino alla fase giudiziale dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria – ha, inoltre, competenze in materia di accertamento e riscossione da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli enti locali, nonché nell’assistenza al contribuente nella presentazione di istanze di interpello e nelle procedure stragiudiziali per la composizione delle controversie nazionali e internazionali.

Con una consolidata esperienza nell’analisi dei regimi fiscali internazionali, Laurenzano vanta particolare competenza nell’applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni e nella gestione dei contenziosi con autorità estere.

“Il rafforzamento della nostra service line di contenzioso tributario con un professionista esperto come Nicola – dichiara Andrea De Vecchi, CEO di Andersen in Italy e co-Regional Managing Partner Europa – risponde alla crescente esigenza di un’assistenza strategica e tecnica nelle controversie fiscali”.

“L’ingresso di Nicola – afferma Maricla Pennesi, Head of Tax per l’Italia e l’Europa – rappresenta un importante passo avanti nel consolidamento della nostra offerta. La sua esperienza e la conoscenza approfondita delle dinamiche fiscali ci consentono di ampliare la capacità di supporto ai clienti nelle fasi più delicate di una controversia tributaria”.

“Entrare in Andersen – conclude Nicola Laurenzano – rappresenta un’opportunità di crescita e confronto professionale in un contesto multidisciplinare e internazionale di alto profilo. È una sfida che accolgo con entusiasmo”.