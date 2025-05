Bertacco Recla & Partners annuncia la nomina di Francesca Tresoldi e Carlo Periti a soci equity

Francesca Tresoldi, Carlo Periti

Bertacco Recla & Partners è lieto di annunciare la nomina di Francesca Tresoldi e Carlo Periti a soci equity.

Francesca e Carlo sono entrati a far parte dello Studio in qualità di partner nel 2020, contribuendo in modo significativo alla sua espansione.

Il loro passaggio a soci equity segna non solo una tappa fondamentale nel percorso di crescita dello Studio, ma anche un riconoscimento del contributo dato nell’ampliamento del portafoglio clienti e delle competenze.

L’esperienza di Francesca nelle operazioni immobiliari straordinarie e quella di Carlo nelle attività corporate e M&A, anche in ambito energy, consentono allo Studio di rispondere in modo strutturalmente multidisciplinare alle esigenze dei clienti.

“Con il loro ingresso come soci equity, Bertacco Recla & Partners si consolida ulteriormente di competenze strategiche e si prepara ad affrontare le sfide future con una visione ancora più completa e diversificata” dichiara Paolo Bertacco.