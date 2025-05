LegisLAB si rafforza nell’M&A con l’ingresso del nuovo Partner Lodovico Artoni

Lodovico Artoni

Lo Studio Legale LegisLAB annuncia l’ingresso dell’Avv. Lodovico Artoni in qualità di Partner. LegisLAB rafforza ulteriormente la propria Area di Diritto Societario, in particolar modo in ambito di operazioni straordinarie (M&A) e Corporate Governance.

Oltre che un’esperienza ultraventennale in tali practice, l’Avv. Artoni vanta una consolidata competenza in operazioni di leveraged buy-out, private equity e transazioni internazionali. Ha inoltre maturato una significativa esperienza nella strutturazione di joint venture, nella gestione di passaggi generazionali d’impresa e nel contenzioso societario e commerciale.

Prima di unirsi a LegisLAB, l’Avv. Artoni ha collaborato con primari studi legali italiani e internazionali, contribuendo alla definizione di operazioni complesse a livello nazionale e cross-border. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, ha successivamente conseguito un master in diritto societario negli Stati Uniti, esperienza che gli ha permesso di sviluppare una visione giuridica internazionale e orientata al business.

Daniele Iorio, Partner di LegisLAB, Responsabile dell’Area di Diritto Societario – “L’ingresso di Lodovico rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita del nostro Studio. La sua competenza, il suo approccio pragmatico e la sua esperienza internazionale saranno un valore aggiunto per i nostri clienti e per il team”.

Con l’Avv. Artoni, LegisLAB consolida il proprio posizionamento come boutique legale di riferimento per l’assistenza nelle operazioni straordinarie e nella consulenza societaria ad alto valore aggiunto.