Accordo Finhold-Morgan Stanley per investimento in Salcef: tutti gli studi coinvolti

Gli azionisti di Finhold S.r.l. (azionista di maggioranza di Salcef Group S.p.A.), e i Fondi gestiti da Morgan Stanley Infrastructure Partners (“MSIP”) hanno sottoscritto un accordo vincolante di compravendita e investimento finalizzato ad un investimento in Salcef Group S.p.A., società italiana le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext STAR Milan operante nell’industria ferroviaria ed in particolare nella progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture ferroviarie e di mobilità urbana.

Ad esito del closing dell’operazione gli azionisti di Finhold continueranno a detenere una quota di maggioranza in Salcef, e verrà, contestualmente, promossa un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (OPA) finalizzata al delisting delle azioni Salcef Group S.p.A. dal mercato Euronext STAR Milan.

Con questa operazione Finhold e MSIP mirano ad accelerare la strategia di crescita di Salcef Group in Italia e a livello internazionale, facendo leva sulle relazioni e sulle competenze globali di MSIP, con particolare riferimento al mercato statunitense.

Il closing è subordinato alle autorizzazioni antitrust e regolatorie nelle giurisdizioni interessate.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito gli azionisti di Finhold S.r.l. con un team coordinato dalla partner Gabriella Covino, e composto dalla partner Chiara Gianni, dal senior associate Niccolò Lavorano e dall’associate Flavia Alinei per gli aspetti corporate M&A, dal partner Andrea Aiello e l’associate Federico Vasile per i profili relativi alle società quotate, dalla partner Cristina Capitanio per gli aspetti lavoristici e dal partner Fabio Chiarenza, coadiuvato dalla managing associate Francesca Sciubba e dall’associate Gaetano Cinque, per i profili fiscali. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Francesco Maria Salerno e dall’associate Marco Grantaliano.

White & Case ha assistito i fondi gestiti da Morgan Stanley Infrastructure Partners con un team guidato dai partner Leonardo Graffi (Milano), Ferigo Foscari (Milano) e George Kazakov (Londra). Il team ha incluso il partner Andrea Pretti (Milano) e gli associate Edoardo Avato e Stefania Maracich (entrambi Milano). Gli aspetti Antitrust sono stati curati dal partner Michael Engel (Londra), mentre il partner Orion Berg (Parigi) si è occupato degli aspetti FDI. Il partner Alessandro Picchi (Milano) si è occupato degli aspetti di Capital Markets dell’operazione.

BonelliErede ha seguito gli aspetti relativi alla Due Diligence con il Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e in particolare con un ampio team multidisciplinare guidato dai soci Catia Tomasetti e Gianfranco Veneziano e composto, per gli aspetti di banking & finance, dal socio Giorgio Frasca, dall’associate Lucia Vittoria Lonoce e da Andrea Ilacqua e, per i profili corporate, dalla managing associate Francesca Peruzzi, dagli associate Riccardo Viel – che ha coordinato l’attività – e Domitilla Gualtieri e da Vittoria Fanari. La senior counsel Emanuela Spinelli e l’associate Michela Fonsmorti che hanno curato i profili di compliance e la partner Giovanna Zagaria, con l’associate Elisa De Giuli, hanno seguito gli aspetti amministrativi; il socio Vittorio Pomarici, con l’associate Claudia Numerati e Michele Fava, quelli di diritto del lavoro. Luca Perfetti, socio, e Andrea Gemmi, associate, hanno curato i profili golden power.

EY ha assistito Morgan Stanley Infrastructure Partners per tutti i profili fiscali dell’operazione, compresa la strutturazione, la negoziazione degli aspetti fiscali con Finhold, la due diligence fiscale e finanziaria e gli aspetti accounting. Lo studio legale e tributario di EY ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Padula e composto dal senior manager Mario Naydenov, dalla manager Pamela Nittoli, dalle senior Ludovica Montironi e Silvia Matranga e dalla staff Valeria Mileto e con riferimento alla due diligence fiscale, composto dai senior manager Davide Alberto De Santis e Anna Rizzi, dalle senior Federica Dattero e Maria Chiara Compagnoni e dalla staff Virginia Poggi. Gli aspetti di fiscalità statunitense nella struttura dell’operazione sono stati curati dal director Edwin Van Keulen. EY ha altresì curato la financial due diligence con un team guidato dal partner Andrea Scialpi e composto dal senior manager Tommaso Rossi. EY ha fornito assistenza anche sugli aspetti accounting dell’operazione con un team guidato dal partner Roberto Mastrototaro e composto dal senior manager Marco Montrone.