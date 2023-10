Accumulo ripetuto di rifiuti: scatta il reato di discarica abusiva di Marco Pauletti

Per la Cassazione è irrilevante la mancanza di attività di trasformazione, recupero e riciclo, tipiche di una discarica autorizzata









Perché si configuri il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva è sufficiente il ripetuto accumulo di rifiuti in un’area, trasformata di fatto in deposito, in considerazione delle quantità considerevoli di rifiuti e dello spazio occupato. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza 35853/2023.

La vicenda traeva origine dalla sentenza...