Acquisizione del ramo d’azienda di Coind Soc. Coop da parte di Packaging Imolese: gli advisor

EY ha assistito Packaging Imolese nell’acquisizione del ramo d’azienda di Coind Soc. Coop. relativo al settore della fabbricazione di prodotti per toletta, saponi e simili, nonché articoli cosmetici per la cura della persona.

Packaging Imolese è stata assistita da EY Studio Legale Tributario per gli aspetti legali relativi al contratto di acquisizione del ramo d’azienda e alla due diligence legale con un team composto da Giulia Ferroni (Senior Manager) e Filippo Guariglia (Manager), per i servizi di due diligence giuslavoristica con il team guidato da Maria Teresa Iannella (Partner) con Lara Giambra (Manager) e Chiara Del Prete (Senior), per i servizi di due diligence fiscale e per le analisi di natura fiscale dal team composto da Connie Trisolini (Executive Director) e da Silvia Lambertini (Manager). EY ha altresì assistito Packaging Imolese con il Partner Francesco Lecis, che ha coordinato l’intera operazione, e la Manager Giulia Gallerani, svolgendo le analisi sulle consistenze del magazzino.

Coind Soc. Coop. è stata affiancata nelle attività di assistenza contrattuale dal team legale di KPMG Studio Associato Consulenza Legale e Tributaria, composto da Giulia Cantini (Associate Partner) e da Andrea Castri (Senior Specialist).