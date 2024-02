Niente mantenimento alla figlia trentenne “quasi” avvocato

Niente mantenimento alla figlia più che trentenne laureata in giurisprudenza che sta preparando l’esame per diventare avvocato. È quanto emerge dall’ordinanza n. 2259/2024 della prima sezione civile della Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso di una madre confermando la decisione di merito in base al principio di autoresponsabilità.

La vicenda...