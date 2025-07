ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) accordo di mediazione; (ii) invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita; (iii) invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita; (iv) tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria; (v) tentativo obbligatorio di conciliazione in materia sanitaria; (vi) domanda di mediazione obbligatoria.

A.D.R. – I PRINCIPI IN...