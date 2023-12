Advant NCTM consolida la proposta di servizi della practice private equity con Emidio Cacciapuoti

Emidio Cacciapuoti

Lo studio ADVANT Nctm è lieto di annunciare l’ingresso in qualità di Partner di Emidio Cacciapuoti.



Emidio proviene dallo Studio Legale McDermott Will & Emery e vanta una significativa esperienza nella strutturazione e costruzione di fondi d’investimento alternativi, schemi di carried interest e accordi d’investimento. La sua esperienza riguarda altresì la consulenza in materia di fiscalità internazionale e finanziaria.



Nell’ultimo decennio Emidio ha assistito principalmente società di gestione del risparmio e investitori istituzionali italiani e internazionali. Con il suo team, fornisce un supporto altamente specializzato che copre sia gli aspetti di natura regolamentare che fiscale nel settore degli investimenti alternativi di private equity, private debt, venture capital e immobiliare.



L’ingresso di Emidio Cacciapuoti, insieme ai Counsel Giorgio Bobba, avvocato specializzato in materia regolamentare, e Davide Massiglia, con pluriennale esperienza in materia di fiscalità internazionale e finanziaria, va a rafforzare ulteriormente l’offerta dei dipartimenti M&A e tributario dello Studio.



Con questo nuovo ingresso ADVANT Nctm conta oggi 70 soci.