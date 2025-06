Advant NCTM integra lo studio Boursier Niutta, boutique di riferimento nell’area lavoro

Paolo Montironi, Enrico Boursier Niutta

ADVANT Nctm annuncia l’integrazione dello Studio Boursier Niutta & Partners, boutique con oltre 50 anni di esperienza e punto di riferimento nel diritto del Lavoro, Sindacale, delle Relazioni Industriali e della Previdenza Sociale.

L’operazione si inserisce in un percorso strategico di rafforzamento del dipartimento Lavoro, già avviato nei mesi scorsi con l’ingresso dell’avvocato Patrizio Bernardo e del suo team.

Il nuovo gruppo opererà dalla sede di Roma, garantendo così un miglior presidio territoriale e un servizio sempre più strutturato e prossimo alla clientela dell’area.

Entrano a far parte di ADVANT Nctm Enrico Boursier Niutta, Partner, ed un team composto da Carlo Boursier Niutta (Of Counsel), figura autorevole nella disciplina, e Patrizio Maria Raimondi (Of Counsel), Antonio Armentano (Counsel), Paolo Angeli, Antonio La Bella e Mattia Grupposo (Advisor), Rosalina Panetta (Senior Associate) e Giulia Clementi (Associate), oltre a due risorse di staff.

A seguito dell’intgrazione con lo Studio Boursier Niutta & Partners, il dipartimento Lavoro di ADVANT Nctm rafforza la propria posizione tra i principali player del settore di riferimento, raggiungendo dimensioni e competenze tra le più rilevanti del mercato, con 37 professionisti.

Enrico Boursier Niutta vanta una importante esperienza nell’assistenza a clienti nazionali ed internazionali nell’ambito del diritto del Lavoro e del diritto Sindacale e svolge attività di consulenza ed assistenza per le aziende in ogni ambito giuslavoristico ed in particolare sulle seguenti materie: ristrutturazioni aziendali, piani incentivanti per dirigenti, MBO e fringe benefits, licenziamenti individuali e collettivi, trasferimenti di azienda, relazioni industriali e contratti di agenzia.

Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm, commenta: “Siamo entusiasti di aver concluso questo importante accordo con Enrico, Carlo e il loro team.ADVANT Nctm si conferma così una realtà attrattiva per studi boutique e professionisti affermati, grazie alla qualità della propria organizzazione e a un modello di partnership moderno e trasparente, capace di valorizzarne le competenze mantenendo la propria identità, e offrendo al tempo stesso uno spazio ideale per far crescere progetti imprenditoriali e relazioni professionali, come dimostrano le recenti integrazioni dello Studio Berlingieri (shipping, 2023) e dello Studio Zitiello (regulatory, 2024)”.

Il numero totale dei partner di ADVANT Nctm sale ora a 84.