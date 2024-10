Aeffe cede profumi e cosmetici Moschino a Euroitalia: tutti gli advisor

Pierfrancesco Giustiniani, Pierluigi Samarotto

Orsingher Ortu Avvocati Associati ha assistito Aeffe S.p.A. - società del lusso, quotata al segmento STAR del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, che opera nel settore del prêt-à-porter, delle calzature e della pelletteria con marchi internazionali, tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini - nella cessione a Euroitalia S.r.l. del marchio “Moschino” con riferimento a profumi e cosmetici, candele, deodoranti per ambienti e per tessuti per un valore di 98 milioni di euro.

Orsingher Ortu ha operato con un team guidato dal partner Pierfrancesco Giustiniani e composto dal partner Fabrizio Sanna e dalla counsel Yara Toriello per gli aspetti di proprietà intellettuale e dall’associate Melania Cantore per gli aspetti societari. Anche lo Studio Torta S.p.A. ha supportato Aeffe S.p.A. nell’operazione, con la partner Maria Cristina Baldini, per la gestione di tutti gli adempimenti connessi alla cessione presso i competenti uffici.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Euroitalia S.r.l. per gli aspetti contrattuali e la due diligence con il partner Pierluigi Samarotto e con l’associate Luca De Muro Fiocco. Dragotti & Associati, con Giulia Lavizzari, ha assistito Euroitalia S.r.l. nell’operazione di acquisizione per tutta l’attività di due diligence in ambito IP.