Aeroviaggi acquisisce il Grand Hotel et Des Palmes di Palermo: gli studi coinvolti

Mariasole Conticelli, Massimiliano Macaione, Sergio Nola, Carlo Comandè, Maria Sole Insinga, Davie Traina

Gli studi legali internazionali Gianni & Origoni e CDRA hanno assistito Aeroviaggi S.p.A. nell’acquisizione, e relativo finanziamento concesso da UniCredit, dell’iconico hotel 5 stelle lusso denominato “Grand Hotel Et Des Palmes” di Palermo dal fondo di investimento Algebris NPL Partnership II, assistito dallo studio legale Dentons.

Il team GOP è stato guidato dai partner Mariasole Conticelli e Massimiliano Macaione, coadiuvati dall’associate Chiara Mazzuca Mari per gli aspetti societari / M&A, dai partner Fabio Chiarenza e Francesca Staffieri, coadiuvati dal counsel Marco Frulio e dalla managing associate Francesca Maria Sciubba per i profili fiscali, dal counsel Marco Gatta e dal managing associate Andrea Zorzi per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione.

CDRA ha operato con un team multidisciplinare, per gli aspetti di diritto societario composto dal Founding Partner Avv. Sergio di Nola e dal Senior Associate Avv. Carlo Vitagliano; per gli aspetti di diritto amministrativo composto dal Founding Partner Avv. Carlo Comandè, dal Partner Avv. Enzo Puccio e dall’Associate Avv. Maria Chiara Visconti, nonché dai Senior Associates Lucia Sonnati, Filippo Morici ed Andrea Augugliaro che hanno coadiuvato il team in fase di due diligence.

Dentons ha assistito il venditore con un team multidisciplinare guidato dai partner Maria Sole Insinga e Davide Traina, coadiuvati dall’associate Alessandra Covelli, per gli aspetti real estate / M&A, e dall’associate Cosimo Mugnaioni, per i profili di diritto immobiliare controversi connessi alla gestione e alla ristrutturazione dell’hotel.

Maisto e Associati è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali con un team coordinato dal partner Mauro Messi e composto dai senior associate Andrea Rottoli e Irene Sarzi Sartori.

ADVANT Nctm ha assistito UniCredit.