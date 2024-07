Affitti brevi a Firenze, per il Tar divieto superato

Il divieto del Comune di Firenze di iscrivere nuovi affitti turistici brevi nell’area Unesco del centro storico della città non è più valido. La norma che era stata inserita come variante al regolamento urbanistico fiorentino lo scorso ottobre è stata stralciata dal nuovo piano operativo messo a punto dall’ormai ex sindaco del capoluogo toscano e ora parlamentare europeo Dario Nardella (Pd) e va quindi considerata superata: in base a questa motivazione il Tar della Toscana (sentenza 858/2024), al...

