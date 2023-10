Airbnb è sostituto di imposta, il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Francesco Machina Grifeo

I giudici di Palazzo Spada, sentenza n. 9188 di oggi, decidono in modo conforme alla sentenza della Corte Ue del 22 dicembre scorso

Airbnb, ed in generale i portali di prenotazione online, sono sostituti di imposta: devono cioè riscuotere e versare allo Stato la cedolare secca sugli affitti brevi. Arriva così anche il sigillo del Consiglio di Stato (decisione n. 9188 depositata oggi) che non ha potuto far molto altro che prendere atto della decisione delle Corte Ue del dicembre 2022, richiesta in via pregiudiziale. I giudici di Lussemburgo (causa C-83/21 | Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK) interpellati sull’argomento hanno...