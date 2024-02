Alcedo investe nei pattini Edea. Gli studi coinvolti

Giorgio Mariani

Alcedo SGR, attraverso il fondo Alcedo V, ha acquisito il 60% di Edea, società specializzata nell’attività di produzione e vendita di pattini da ghiaccio e da pista e relativi accessori. La fondatrice nella persona di Sabrina Merlo, mantiene una quota rilevante del 40% della società, assumendo la carica di Presidente e amministratore delegato.Alcedo SGR, attraverso il fondo Alcedo V, ha acquisito il 60% di Edea, società specializzata nell’attività di produzione e vendita di pattini da ghiaccio e da pista e relativi accessori. La fondatrice nella persona di Sabrina Merlo, mantiene una quota rilevante del 40% della società, assumendo la carica di Presidente e amministratore delegato.

Nell’operazione, Deloitte Legal ha assistito Alcedo con un team multidisciplinare coordinato dall’equity partner Giorgio Mariani, insieme a Giacomo Bertone, Michela Ceccotti e Camilla Messina per i profili di contrattualistica, dalla partner Ida Palombella, insieme a Federica Caretta per gli aspetti di diritti di proprietà intellettuale e dal partner Stefano Miniati, insieme a Marika Curcuruto e Alessandro Meneghin per gli aspetti di diritto del lavoro. Sabrina Merlo, fondatrice di Edea, è stata assistita da Mario Iadanza e Jessica De Filippi, dello Studio Sàndali Iadanza Battistella e Associati. Shearman & Sterling, con un team composto dal partner Pasquale Bifulco e Alessandro Ciarmello, ha assistito Cassa Centrale Banca per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione.