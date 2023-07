Alimenti e obbligazioni alimentari, la sospensione dei termini non si applica di Valeria Cianciolo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione 23 giugno 2023 n. 18044, in tema di sospensione feriale dei termini processuali relativi ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori, ha affermato il seguente nuovo principio di diritto: "in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'...