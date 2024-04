Alle Sezioni unite i dubbi sui respingimenti indiretti

Va alle sezioni unite il trasferimento dell’immigrato in uno stato membro nel quale era stata presentata in prima battuta una domanda di asilo respinta. La Cassazione (ordinanza 10903) chiede alle Sezioni unite chiarimenti sul Regolamento 604/2013 (Dublino III), per decidere sul ricorso del ministero dell’Interno contro un decreto del Tribunale di Firenze che, Regolamento alla mano, aveva fermato il trasferimento, disposto dal Viminale, di un cittadino pakistano verso l’Austria paese in cui era stata...

