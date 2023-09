Allen & Overy e Dentons nel senior preferred fix-to-floater bond di Banca Monte dei Paschi di Siena

Allen & Overy e Dentons hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari Joint Bookrunners e l'emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel collocamento di un'emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred fix-to-floater per un ammontare pari a 500 milioni di euro, destinata ad investitori istituzionali e con scadenza 4 anni (5 settembre 2027) con possibilità di richiamo per l'emittente al terzo anno.

Il bond è in linea con gli obiettivi del funding plan 2023 e nel rispetto dei target MREL.

I titoli corrispondono una cedola fissa annua pari a 6,75% per i primi tre anni. Se l'emittente non eserciterà l'opzione di richiamo al terzo anno alla optional redemption date (5 settembre 2026), la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base all'Euribor a 3 mesi incrementato di un margine pari al 3,283%.

Il bond è emesso a valere sul programma Debt Issuance Programme EMTN di Banca Monte dei Paschi di Siena e sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.

Il team di Allen & Overy al fianco dei Joint Bookrunner – BofA Securities, Banca Monte dei Paschi di Siena, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley – è stato diretto dai partner e co-head del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dall'associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone.

Dentons ha assistito l'emittente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani (nella foto a destra) e composto dall'associate Federico Palazzo dal trainee Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall'associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali