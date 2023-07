Allen & Overy e Jones Day nella nuova operazione di cartolarizzazione SRT di Findomestic

Allen & Overy e Jones Day hanno prestato assistenza in relazione a un'operazione di cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti erogati da Findomestic Banca S.p.A. per l'acquisto di veicoli, del valore di 500 milioni di euro.

L'operazione ha finalità sia di funding che di capital relief mediante significativo trasferimento del rischio di credito (SRT). I titoli di classe A, B, C, D e E emessi dalla società veicolo Autoflorence 3 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Fitch e S&P e, unitamente ai titoli di classe F, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. La maggior parte dei titoli di classe A, nonché tutti i titoli delle altre classi al netto della risk retention detenuta dall'originator, sono stati collocati sul mercato dei capitali.

Allen & Overy ha assistito l'arranger e lead manager BNP Paribas in relazione a tutti i profili legali e regolamentari dell'operazione con un team diretto dal partner Pietro Bellone (nella foto a sinistra), coadiuvato dall'associate Chiara D'Andolfo (nella foto al centro) e dal trainee Aldo Brombin Tuzzato. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al counsel Elia Ferdinando Clarizia e all'associate Simona Simone. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra, Parigi e New York ha inoltre prestato consulenza in merito alle questioni di diritto inglese, francese e statunitense.

Jones Day ha prestato assistenza a Findomestic con un team composto dal partner Vinicio Trombetti e dagli associate Giuseppina Pagano (nella foto a destra) e Dario Cidoni. I partner Christine Van Gallebaert e Ulf Kreppel, rispettivamente delle sedi di Parigi e Francoforte, coadiuvati da Marie-Antoinette Rettori della sede di Parigi, hanno prestato assistenza in merito agli aspetti di diritto inglese e francese dell'operazione.



Nell'ambito dell'operazione, Zenith ha agito come Corporate Servicer, Calculation Agent, Back-up Servicer Facilitator e Rappresentante dei Portatori dei Titoli.