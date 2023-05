Allen & Overy, Freshfields e Linklaters nel mega-deal delle telecomunicazioni relativo all'acquisizione da parte di EQT di una partecipazione di maggioranza nella più grande rete mobile italiana di Wind Tre

L'attuale proprietario di Wind Tre, CK Hutchison, rimarrà co-investitore insieme a EQT e deterrà una quota del 40% nella società.A seguito della separazione da Wind Tre, la società possiederà e gestirà la più grande rete mobile del Paese*.









Allen & Overy ha assistito il fondo di investimento EQT nell'operazione di acquisizione di una quota del 60% in una società di nuova costituzione che possiederà e gestirà l'infrastruttura di rete mobile e fissa di Wind Tre.

La società, che avrà un enterprise value di 3,4 miliardi di Euro, rappresenterà la prima rete di accesso indipendente in Europa focalizzata principalmente sul mobile e interamente dedicata alla fornitura di servizi di connettività wholesale agli operatori di telecomunicazione mobile, diventando il più grande fornitore italiano di copertura di rete e una parte essenziale dell'infrastruttura digitale del Paese.

L'operazione, firmata oggi tra le parti, è una delle più significative di sempre nel settore Tlc in Italia.

Il team di Allen & Overy è stato guidato in Italia dal partner Paolo Ghiglione (nella foto al centro), coadiuvato dal senior associate Marco Biallo e dagli associate Matteo Bortolamai e Giorgio Savo. Il team italiano è stato composto dal partner Francesco Guelfi per gli aspetti fiscali, dal counsel Luca Amicarelli e dalla senior associate Roberta Errico per gli aspetti regolamentari, dal partner Livio Bossotto e dal senior associate Claudio Chiarella per gli aspetti di diritto del lavoro, dal partner Emilio De Giorgi e dall'associate Arianna Fletcher per gli aspetti antitrust e dal partner Pietro Scarfone e dal senior associate Marco Mazzola per gli aspetti legati al financing dell'operazione.

Wind Tre è stata assistita da Linklaters per gli aspetti corporate, con un team guidato in Italia dal partner Pietro Belloni (nella foto a sinistra) insieme agli associate Pietro Pozzati e Filippo Linzi e da un team multidisciplinare di Freshfields Bruckhaus Deringer composto, in Italia, dal partner Luca Capone e dall'associate Matteo Tola per gli aspetti labour, dal partner Renato Paternollo e dal senior associate Toni Marciante per i profili fiscali e dalla partner Ermelinda Spinelli (nella foto a destra), dal counsel Giorgio Candeloro, dal principal associate Filippo Alberti e dall'associate Mila Filomena Crispino per gli aspetti antitrust e golden power con relative notifiche.