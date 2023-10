Allen & Overy con UniCredit nel suo primo bond retail negoziabile direttamente sul MOT

Emiliano La Sala









Allen & Overy ha assistito UniCredit nella prima obbligazione in negoziazione diretta offerta dalla Banca sul mercato MOT di Borsa Italiana.

Il bond ha durata 10 anni e prevede una cedola annua fissa pari al 7,25% per i primi tre anni e da ottobre 2026 a scadenza corrisponderà una cedola variabile determinata in base al tasso Euribor a 3 mesi con cap al 7,25%.

Il team di Allen & Overy è stato diretto dal counsel Emiliano La Sala e dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone.