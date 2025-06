DGS acquisisce A.I.Gen.: gli studi coinvolti

Carolina Gattai, Fabio Niccoli, Andrea Di Rosa, Marco Palanca

DGS, società controllata dal fondo di private equity internazionale ICG, specializzata nell’information technology ed in particolare nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity, ha acquistato il gruppo A.I.Gen. (Advanced Intelligence Generation), holding a capo di un polo tecnologico di eccellenza nel settore delle intelligenze artificiali, ceduta da Xenon Small Cap, fondo di private equity focalizzato su aziende italiane operanti nei servizi B2B ad alto valore aggiunto.

L’acquisizione di A.I.Gen. rientra nel più ampio progetto industriale di sviluppo che DGS sta perseguendo attraverso una crescita organica e acquisizioni strategiche, per posizionare DGS come realtà di rilievo nel settore italiano dell’information technology in grado di supportare i clienti nella progettazione e implementazione di servizi e soluzioni personalizzate per la sicurezza e la trasformazione digitale del business.

PedersoliGattai ha assistito DGS con un team multidisciplinare coordinato dal partner Gerardo Gabrielli, e composto, per i profili corporate, dalla senior counsel Carolina Gattai e dagli associate Alice Paini, Sergio Del Balzo e Francesca Zuliani. Gli aspetti due diligence sono stati curati dal senior counsel Nicola Martegani, dalla senior associate Clara Balboni e dagli associate Mauro Bognolo e Camilla Marzato, mentre i profili privacy e gli aspetti legali connessi all’AI dal senior counsel Marco Galli e dall’associate Giorgia Valsecchi. Il senior counsel Fabiana Campopiano con l’associate Letizia Sartori hanno seguito gli aspetti antitrust e golden power.

Simmons & Simmons ha assistito DGS in merito ai profili fiscali connessi alla due diligence e alla negoziazione del contratto di acquisto delle partecipazioni sociali, con un team guidato dal partner Marco Palanca e con il supporto del supervising associate Luca Bocchetti e del managing associate Davide Pellegrini.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Xenon Small Cap, fondo di private equity focalizzato in aziende italiane operanti nei KIBS - knowledge intensive business services, gli altri soci venditori e i managers venditori e re-investitori con un team multidisciplinare coordinato dal counsel Andrea Di Rosa, e composto, per i profili corporate e finanziari, dall’associate Carolina Quagliata. La vendor due diligence è stata coordinata dal counsel Andrea Di Rosa, supportato da un team composto dal senior associate Vincenzo Esposito, dagli associate Carolina Quagliata, Francesca Sala, Marco Messina, Maria Eugenia Finocchio, Sofia Rainaldi, Maria Chiara Santi, e dalla trainee Alessia Isgrò. Il partner Gabriele Accardo con l’associate Cecilia Ghinassi Carini hanno seguito gli aspetti antitrust e golden power.

L’avv. Fabio Niccoli, partner di LMS Studio Legale, ha prestato altresì consulenza a Xenon Small Cap e agli altri soci venditori in relazione a tutti gli aspetti relativi all’operazione.

Per le attività di financial e tax due diligence, A.I.Gen. e Xenon Small Cap sono stati assistiti rispettivamente da Deloitte Financial Advisory, con un team composto dal partner Andrea Casella e dalla director Ejona Perleka, e da STS Deloitte, con un team composto dal partner Valentina Santini e dalla director Elisa Cerreto.