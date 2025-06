Di Tanno associati: Emanuela Rollino nuova partner nella sede di Milano

Emanuela Rollino

Di Tanno Associati annuncia l’ingresso di Emanuela Rollino in qualità di Partner nella sede di Milano, ampliando ulteriormente la propria presenza e competenza nella consulenza fiscale, societaria e patrimoniale, con un focus particolare sui profili internazionali e intergiurisdizionali.

Dottore commercialista e revisore legale, Emanuela Rollino ha svolto la propria attività professionale in primari studi legali e tributari a Milano, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità e ruoli di partnership, sviluppando un’esperienza consolidata nella consulenza a favore di clienti nazionali e internazionali attivi in molteplici settori economici.

Nel corso della sua carriera ha maturato una competenza specifica nei trasferimenti di residenza fiscale, nella gestione e protezione dei patrimoni, nella fiscalità dei trasferimenti di opere d’arte e collezioni e nella consulenza tributaria nel settore sportivo. Presta regolarmente assistenza in operazioni di M&A e Real Estate, nella predisposizione di interpelli e pareri, nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria - sia in fase amministrativa che contenziosa - e in progetti di regolarizzazione di patrimoni detenuti all’estero.

È attualmente membro effettivo di Collegi Sindacali e organi di controllo di società quotate e non, fondi di investimento, holding e realtà attive nei settori immobiliare, finanziario e dei servizi. Laureata in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Bocconi, Emanuela Rollino ha approfondito negli anni la propria formazione con corsi di perfezionamento in fiscalità internazionale e diritto tributario, programmi executive in ambito ESG e sostenibilità, e percorsi dedicati alla governance e al management sportivo.

Con questo nuovo ingresso, Di Tanno Associati consolida la propria vocazione all’eccellenza e alla crescita, rafforzando l’offerta professionale in ambito fiscale e societario, anche a beneficio di clienti con esigenze complesse e profili di internazionalità elevata